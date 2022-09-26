Мишустин поручил чиновникам максимально информировать граждан о мобилизации

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать на контроле подготовку документов, связанных с защитой трудовых прав граждан, участвующих в спецоперации и призванных в рамках частичной мобилизации.

"Просьба держать вопросы подготовки документов на личном контроле. Также важно отвечать на вопросы людей, которые связаны с частичной мобилизацией, в этот период необходимо максимально информировать наших граждан по всем волнующих их темам, - сказал он на совещании с вице-премьерами. - Мы должны оперативно отвечать на все возможные вопросы, которые связаны с различными жизненными ситуациями".

Он также разъяснил, что с трудовые договоры с призванными по мобилизации расторгаться не будут, но их действие будет приостановлено.

"Подписано постановление правительства, устанавливающее, что трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Рабочее место за сотрудником сохранится и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы", - сказал премьер.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. 23 сентября в Госдуму были внесены поправки, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт.