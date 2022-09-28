Арестован обвиняемый в стрельбе по военкому в иркутском Усть-Илимске

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Усть-Илимский городской суд в Иркутской области арестовал до 26 ноября местного жителя, обвиняемого по уголовному делу о стрельбе в военкомате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В понедельник днем в военкомате в Усть-Илимске молодой человек открыл стрельбу по военному комиссару. Пострадавший был доставлен в местную больницу в крайне тяжелом состоянии, находился в реанимации. Во вторник утром бортом санавиации пострадавший был доставлен в Иркутск.

В отношении стрелявшего - 25-летнего местного жителя - возбуждено уголовное дело по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ.