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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Арестован обвиняемый в стрельбе по военкому в иркутском Усть-Илимске

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Усть-Илимский городской суд в Иркутской области арестовал до 26 ноября местного жителя, обвиняемого по уголовному делу о стрельбе в военкомате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В понедельник днем в военкомате в Усть-Илимске молодой человек открыл стрельбу по военному комиссару. Пострадавший был доставлен в местную больницу в крайне тяжелом состоянии, находился в реанимации. Во вторник утром бортом санавиации пострадавший был доставлен в Иркутск.

В отношении стрелявшего - 25-летнего местного жителя - возбуждено уголовное дело по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ.

Иркутская область Усть-Илимск
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