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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Глава Удмуртии сообщил о погибших при стрельбе в школе в Ижевске

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - При стрельбе в ижевской школе № 88 есть погибшие, в том числе дети, убит охранник, сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые", - сказал он в видеообращении.

Эвакуация в школе на момент записи обращения уже завершилась. В здании работают представители экстренных и силовых ведомств. Бречалов сказал, что подозреваемый стрелок покончил с собой.

Ранее в МВД Удмуртии сообщили, что стрелявшего пытаются задержать.

Хроника 03 февраля 2014 года – 26 сентября 2022 годаНападения в школах и вузах
Ижевск Удмуртия Александр Бречалов МВД
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