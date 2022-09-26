Глава Удмуртии сообщил о погибших при стрельбе в школе в Ижевске

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - При стрельбе в ижевской школе № 88 есть погибшие, в том числе дети, убит охранник, сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые", - сказал он в видеообращении.

Эвакуация в школе на момент записи обращения уже завершилась. В здании работают представители экстренных и силовых ведомств. Бречалов сказал, что подозреваемый стрелок покончил с собой.

Ранее в МВД Удмуртии сообщили, что стрелявшего пытаются задержать.