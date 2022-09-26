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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

Глава Удмуртии сообщил, что около школы №88 в Ижевске работают спецслужбы и скорая

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Представители спецслужб и скорая работают около школы №88 в Ижевске в понедельник, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

"По ситуации в школе 88: (...) на месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит", - написал он, не уточнив подробностей случившегося.

Школа №88 находится на улице Пушкинской в Ижевске, рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, сообщается на сайте образовательного учреждения.

В местных соцсетях появляются видео, на которых около школы видны машины полиции и скорой помощи, люди в форме. Также на видео запечатлено, что из школы выходят дети, а также выносят носилки с лежащим на них человеком.

Удмуртия Ижевск Александр Бречалов
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