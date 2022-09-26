Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Шесть человек погибли и 20 пострадали в результате стрельбы в ижевской школе

Нападавший покончил с собой, сообщает МВД

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли и еще 20 пострадали в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что убит охранник школы, есть жертвы среди детей.

Группа медиков направляется в Ижевск для оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе, сообщил журналистам в понедельник помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, на месте работают 14 бригад скорой помощи. Организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.

Утром в понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской. Школа рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, сообщается на сайте образовательного учреждения.

Ижевск МВД России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападения в школах и вузах

Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 13

Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 13

СКР сообщил о девяти жертвах стрельбы в ижевской школе

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 40,2 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 40,2 тыс. человек
Нападения в школах и вузах

Глава Удмуртии сообщил о погибших при стрельбе в школе в Ижевске

Нападения в школах и вузах

В школе в Ижевске произошла стрельба

Глава Удмуртии сообщил, что около школы №88 в Ижевске работают спецслужбы и скорая

Уголовное дело возбуждено после стрельбы по военкому в иркутском Усть-Илимске

Уголовное дело возбуждено после стрельбы по военкому в иркутском Усть-Илимске
Военная операция на Украине

В Иркутской области стреляли в военкома

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 4 октября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 4 октября

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 сентября