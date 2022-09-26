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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Хинштейн сообщил предварительные подробности об оружии стрелка из Ижевска

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина, которого подозревают в стрельбе по людям в школе № 88 в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ссылаясь на предварительные данные.

Личность стрелявшего еще не установлена, добавил он.

В МВД Удмуртии ранее сообщили, что предполагаемый стрелок покончил с собой, полицейские нашли его тело.

В результате стрельбы в школе погибли шесть человек, еще 20 были ранены. Глава республики Александр Бречалов, прибывший на место происшествия, уточнял, что погиб охранник и что среди жертв стрельбы есть дети.

В Ижевск направлены представители федеральных Минздрава и Минпросвещения.

Школа № 88 находится на Пушкинской улице. Она рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, говорится на ее сайте.

Хроника 03 февраля 2014 года – 26 сентября 2022 годаНападения в школах и вузах
Ижевск Удмуртия МВД Александр Бречалов Александр Хинштейн
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