Хинштейн сообщил предварительные подробности об оружии стрелка из Ижевска

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина, которого подозревают в стрельбе по людям в школе № 88 в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ссылаясь на предварительные данные.

Личность стрелявшего еще не установлена, добавил он.

В МВД Удмуртии ранее сообщили, что предполагаемый стрелок покончил с собой, полицейские нашли его тело.

В результате стрельбы в школе погибли шесть человек, еще 20 были ранены. Глава республики Александр Бречалов, прибывший на место происшествия, уточнял, что погиб охранник и что среди жертв стрельбы есть дети.

В Ижевск направлены представители федеральных Минздрава и Минпросвещения.

Школа № 88 находится на Пушкинской улице. Она рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, говорится на ее сайте.