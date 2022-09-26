Минэкономразвития учло подорожание ЖКХ на 9% в прогнозе инфляции в 12,4% на 2022 год

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Индексация тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года уже учтена в действующем прогнозе по инфляции в России в 2022 году на уровне 12,4%, сообщили "Интерфаксу" в Минэкономразвития.

Так он ответил на вопрос, будет ли пересматриваться одобренный на прошлой неделе правительством прогноз по инфляции в 2022 году после того как было принято решение об индексации тарифов ЖКХ с 1 декабря.

23 сентября стало известно, что правительство решило перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, тарифы будут повышены не более чем на 9%.

Следующая индексация тарифов ЖКХ произойдет через полтора года - с 1 июля 2024 года, пообещали чиновники.

Доля услуг ЖКХ в структуре потребительских расходов населения, по данным Росстата, составляет порядка 10%, поэтому прямой эффект на инфляцию в декабре индексация тарифов может составить порядка 0,9 п.п.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 21 сентября заявил, что новый прогноз министерства по инфляции на 2022 год равняется 12,4% (против 13,4% в середине августа), на 2023 год - 5,5%.