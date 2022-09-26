В тяжелом состоянии после стрельбы в школе Ижевска находятся 12 человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Под наблюдением врачей в больницах Ижевска находятся 23 пациента, пострадавших во время ЧП в школе, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Сейчас под наблюдением врачей в больницах 23 пациента: 21 ребенок, двое взрослых. 12 человек в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести", - написал Бречалов в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что пострадавшие находятся в медучреждениях, оснащенных самым современным оборудованием, в Первой республиканской клинической и республиканской детской клинической больницах.

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, в которой он ранее учился и расположенной недалеко от мэрии. Он проник в учебное заведение, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

По последним данным, погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам трагедии.