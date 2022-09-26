Стрельбу с жертвами в ижевской школе устроил ее 34-летний выпускник

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Следователи установили личность предполагаемого убийцы в ижевской школе - это выпускник учебного заведения 34-летний Артем Казанцев, сообщает в понедельник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время следователи проводят обыск по месту его жительства, "изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение".

"Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - говорится в сообщении.

Стрельба в ижевской школе

Утром в понедельник Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске на Пушкинской улице. Он проник в школу, убив охранника. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних. Ранены 14 детей и семеро взрослых.

Нападавший покончил с собой. По данным СКР, он был одет в черную майку с нацистской символикой, на нем была балаклава. Документов при нем не имелось. Как сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, при нем было обнаружено два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также пустые и снаряженные патронами магазины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.

Школа №88 находится на улице Пушкинской в Ижевске, рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, сообщается на сайте образовательного учреждения.