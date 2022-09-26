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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Устроивший стрельбу в школе Ижевска до этого дважды совершал агрессивные действия

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Устроивший стрельбу в школе Ижевска мужчина уже совершал ранее агрессивные действия, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Вопрос - откуда оружие у этого человека? Почему человек с диагнозом "шизофрения", который уже совершил два прецедента агрессивных, не прошел принудительное лечение", - сказала Львова-Белова журналистам в понедельник.

Она отметила, что в настоящее время с этими вопросами разбираются силовые структуры. Львова-Белова заверила, что помощь пострадавшим и семьям жертв будет адресной, ее окажут в полном объеме.

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Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске на Пушкинской улице, недалеко от мэрии. Он проник в учебное заведение, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

По последним данным, погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.

Ижевск Артем Казанцев
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