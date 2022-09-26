Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17 человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до 17 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии в понедельник.

"По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на СКР сообщалось о гибели 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе 88 в Ижевске. Он проник в школу, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.