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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Пользователей iOS-приложений VK предупредили о сбоях в уведомлениях и платежах

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - VK предупреждает, что в заблокированных для скачивания в App Store приложениях холдинга могут возникнуть затруднения с работой уведомлений и платежей.

"Приложения VK, которые уже были установлены на смартфонах, продолжают работать. Их основная функциональность будет привычной и стабильной. Могут возникнуть затруднения с работой уведомлений и платежей. Специалисты VK работают над этим. В последние месяцы реализованы ключевые обновления на наших основных продуктах, которые позволят приложениям оставаться актуальными продолжительное время", - сообщает пресс-служба холдинга.

Приложение "ВКонтакте" продолжит работать на устройствах Apple, отметили в компании. Кроме того, можно пользоваться мобильной версией сайта m.vk.com и десктопной версией.

В холдинге пообещали продолжать развивать и поддерживать приложения для iOS.

26 сентября из магазина App Store пропало мобильное приложение соцсети "ВКонтакте" и другие приложения экосистемы VK: "Почта Mail.ru", "Облако Mail.ru", "VK Музыка", "VK Клипы". Минцифры направило запрос в Apple Inc. о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из App Store.

VK App Store Apple ВКонтакте
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