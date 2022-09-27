Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Число голосов за вхождение ЛНР в РФ составило 98,51% после обработки 57,7% протоколов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике 98,51% избирателей проголосовали за вхождение ЛНР в состав Российской Федерации, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии республики Елена Кравченко по итогам обработки 57,7% избирательных бюллетеней.

"На 19:30 обработано 57,7% протоколов участковых комиссий, по результатам (обработки - ИФ) которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,51%", - сказала Кравченко.

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщала, что более 86% жителей проголосовали за присоединение региона к Российской Федерации по результатам обработки 76% протоколов.

ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 93% избирателей Запорожской области проголосовали за присоединение к РФ

Криптовалютный стартап спас культовую скульптуру евро во Франкфурте

Криптовалютный стартап спас культовую скульптуру евро во Франкфурте

Дания направила корабли в район утечек газа с "Северных потоков" на Балтике

В "Газпроме" предупредили, что иск "Нафтогаза" может привести к запрету сделок со стороны РФ

Сейсмологи сообщили о взрывах в районах утечек газа с "Северных потоков"

Германия задумалась о сохранении в строю двух АЭС

Германия задумалась о сохранении в строю двух АЭС

В ЕК заявили, что утечки на "Северных потоках" не угрожают газоснабжению Европы

В ЕК заявили, что утечки на "Северных потоках" не угрожают газоснабжению Европы

Минобороны РФ не планирует обращаться к госорганам других стран для возвращения россиян

Глобальный рынок облигаций оказался в зоне "медвежьего" тренда впервые с 1946 года

Спрос россиян на жилую недвижимость в Турции вырос более чем на 220% за год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });