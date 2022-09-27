Число голосов за вхождение ЛНР в РФ составило 98,51% после обработки 57,7% протоколов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике 98,51% избирателей проголосовали за вхождение ЛНР в состав Российской Федерации, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии республики Елена Кравченко по итогам обработки 57,7% избирательных бюллетеней.

"На 19:30 обработано 57,7% протоколов участковых комиссий, по результатам (обработки - ИФ) которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,51%", - сказала Кравченко.

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщала, что более 86% жителей проголосовали за присоединение региона к Российской Федерации по результатам обработки 76% протоколов.