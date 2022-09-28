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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Минсельхоз в условиях мобилизации будет добиваться сохранения штатной работы отрасли

Минсельхоз в условиях мобилизации будет добиваться сохранения штатной работы отрасли
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в условиях мобилизации будет добиваться того, чтобы отрасль работала в штатном режиме.

"С точки зрения мобилизации в отрасли мы работаем над тем, чтобы наши предприятия работали в штатном режиме, чтобы там оставалось необходимое количество людей для того, чтобы производство не снижалось", - заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду.

По ее словам, "такая работа ведется непосредственно с теми, кто людей призывает".

Касаясь призыва индивидуальных предпринимателей и фермеров, получивших гранты, Лут пояснила, что министерство подготовило поправки в порядок предоставления госфинансирования. "Мы вывесили изменения по возможности подготовки доверенности. Соответственно, все права будут переходить на доверенное лицо до момента возврата человека к гражданской жизни, - сказала она. - И все остальные моменты, связанные с хорошими либо плохими ситуациями, мы там тоже прописали".

Минсельхоз РФ Оксана Лут
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