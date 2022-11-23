Предприятия мобилизованных фермеров смогут продолжить участие в грантовых программах

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Фермерские хозяйства, чьи руководители призваны по частичной мобилизации, смогут продолжить участие в грантовых программах, сообщила пресc-служба правительства.

Для этого было подписано постановление, которое смягчило условия использования грантов для таких сельхозпроизводителей в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Изменения коснутся таких программ поддержки, как "Агростартап", "Агропрогресс", "Агротуризм", грантов на развитие семейных ферм и поддержку начинающих фермеров.

"Для сохранения ранее полученных грантов необходимо, чтобы на место мобилизованного главы фермерского хозяйства был избран другой человек из числа членов того же фермерского хозяйства. Он автоматически становится новым грантополучателем, и предприятие продолжает получать господдержку", - объяснили чиновники.

Если мобилизованный предприниматель не планирует дальнейшее участие в грантовой программе, то для него возможны два варианта действий. Первый - полученные гранты были использованы в полном объеме, но при этом плановых показателей достичь не удалось. В этом случае проект будет признан завершенным, а фермер - освобожден от штрафа за нарушение условий предоставления гранта.

Второй - средства гранта были использованы частично. При таком варианте грантодатель вправе обязать фермера вернуть неиспользованную часть финансирования. После этого проект также будет признан завершенным, а предприниматель не получит штраф за отсутствие результата.