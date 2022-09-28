В Минсельхозе заявили, что в РФ в этом сезоне необходимо вывезти 50-60 млн т зерна

Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - России в этом сельхозгоду (июль 2022 - июнь 2023 гг.) необходимо вывезти за рубеж 50-60 млн тонн зерна, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду.

По ее словам, это следует из расчетов, основанных на том, что сбор зерна в этом году составит "150 млн тонн брутто", 80 млн тонн необходимо на внутреннее потребление.

"Сбор 150 млн тонн - это брутто, соответственно нетто 140 млн с чем-то, в зависимости от того, насколько мокрым будет зерно. В этом году у нас мокрый урожай, - сказала она. - Предположим, (в чистом весе - ИФ) 140 млн тонн. 80 млн тонн - внутренне потребление с учетом роста животноводства. Обязательно должен оставаться трех-четырехмесячный переходной запас, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Соответственно, у нас получается - в зависимости от того, сколько будет, от 50 млн до 60 млн мы должны вывезти".

По ее словам, "есть промпланы со всем топовыми экспортерами по вывозу в дальние страны и ЕАЭС". "Казахстан пока ограничивать не будем. У нас были планы ограничить Казахстан, потому что он перепродает наше зерно и получает на этом деньги. Но поскольку в Сибири будет тоже большой урожай и им ближе вывозить в Казахстан, мы пока оставляем Казахстан и уведомили его, если будут не очень дружественные действия по отношению к нам, будем разговаривать. Но пока все ведут себя хорошо", - сообщила Лут.

В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала 38,1 млн тонн зерна, в том числе 30,7 млн тонн пшеницы. Урожай в 2021 году составил 121,4 млн тонн, в том числе 76,1 млн тонн пшеницы.