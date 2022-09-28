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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Кремль назвал главной целью "зерновой сделки" поставки зерна беднейшим странам

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в исполнении "зерновой сделки", но должна выполняться ее главная задача - поставки зерна на рынки беднейших стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Разумеется, Россия заинтересована в том, чтобы она работала, эта сделка, но чтобы она работала ради своей изначальной цели - ради того, чтобы зерно пошло на рынки беднейших стран, то есть, соответственно, необходимы дальнейшие усилия совместные и ООН, и гарантов этой сделки, направленные на то, чтобы получателями именно в основном становились беднейшие страны", - сказал он.

Комментируя публикации о том, что ЕС готовится снять санкции, в частности, с российских удобрений, Песков заметил, что это было бы в логике выполнения сделки.

"Логика требует этого, логика событий и формат договоренностей в рамках этой сделки как раз подразумевал ликвидацию вот этих искусственных ограничений, которые затрудняли попадание российских удобрений на международные рынки, включая беднейшие страны", - сказал он.

22 июля в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН подписали два документа о создании морских коридоров безопасности для вывоза зерна и другой сельхозпродукции из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного. Российская сторона там же договорилась с ООН об усилиях по отмене препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. В Москве считают, что договоренности по украинскому зерну должны выполняться одновременно с соглашением об усилиях ООН по снятию препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

На совещании в конце сентября президент Владимир Путин заявил, что Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис и что условие о поставках украинского зерна беднейшим странам не выполняется, а когда Москва обращает на это внимание, ее игнорируют. По его словам, по состоянию на 23 сентября из 203 судов, вышедших из портов Украины, "только четыре ушли в беднейшие страны" по программе ООН. Ситуацию он охарактеризовал как "сплошное надувательство, и ничего больше".

Дмитрий Песков Кремль ООН Владимир Путин Украина
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