В МИД РФ заявили о необходимости пересмотреть ряд аспектов зерновой сделки

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ряд аспектов зерновой сделки нужно пересмотреть, в нынешнем виде она не работает в полной мере, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы поставили уже эту проблему. Очевидно, что с нынешним положением вещей соглашаться нельзя, поскольку очевидно противоречит тем принципиальным пониманиям, которые создавали контекст для предметной работы над двумя этими документами", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, будет ли РФ выступать против продления сделки.

Грушко отметил: "Это не разовая опция, но там есть положение, что она действует 120 дней, после этого страны должны рассмотреть ее действие. В случае необходимости могут вноситься изменения в соответствующее соглашение".

"Те решения, которые принимаются, в частности, ЕС относительно снятия санкций, они очевидным образом свидетельствуют о том, что ЕС не намерен действовать в соответствии с меморандумом, который был подписан в Стамбуле", - подчеркнул замминистра.

В Стамбуле 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН были подписаны соглашения о создании коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного. Сообщалось также, что контролировать грузы и суда будет созданный в Стамбуле координационный центр.