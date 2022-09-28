В условиях частичной мобилизации ограничений на поездки россиян не предусмотрено

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В условиях частичной мобилизации нет ограничения на перемещение россиян за границу, как и нет запрета на выдачу загранпаспортов, сообщает в среду официальный ресурс правительства "Объясняем.рф".

"В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается", - говорится в ответе на вопрос, могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу.

В сообщении отмечается, что "выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет".

Вместе с тем, уточняется на портале, "если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта".

"При этом гражданину обязательно будет выдано уведомление, в котором указываются основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России", - поясняется в сообщении.

На портале также сообщается, что за уклонение от мобилизации не могут лишить российского гражданства. "Гражданин России, получивший свое гражданство на законных основаниях, не может быть его лишен", - говорится в сообщении.

Кроме того, на портале разъясняются особенности заключения контрактов с иностранцами на участие в СВО.

"Контракт заключается только с иностранцем, находящимся на территории РФ на законном основании. Иностранный гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть государственным языком РФ, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учётным специальностям", - поясняется в сообщении.

Там уточняется, что "иностранным гражданам, как и россиянам, предоставляются одинаковые социальные гарантии военнослужащих".