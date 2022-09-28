Посольство США призвало американцев покинуть РФ

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Посольство США в Москве рекомендует американским гражданам незамедлительно покинуть Россию.

"Гражданам США не следует посещать Россию. Тем, кто проживает или путешествует в России, следует незамедлительно покинуть РФ, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте дипмиссии.

В посольстве отметили, что лица с двойным гражданством РФ и США могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, для таких граждан выезд из России может быть ограничен.

"Если вы желаете покинуть Россию, вам следует как можно скорее самостоятельно подготовиться к отъезду. Возможности посольства США по оказанию помощи гражданам Соединенных Штатов, и условия, включая доступность транспорта, могут неожиданно стать еще более ограниченными", - говорится в сообщении.