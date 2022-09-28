"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Севастополе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, введенный в Севастополе в конце июля, продолжит действовать еще как минимум до середины октября, сообщается на сайте правительства города в среду.

"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 28 сентября сроком на 15 суток до 18:00 13 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.

"Желтый" уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после того, как самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе. Шесть сотрудников получили травмы из-за разлета осколков оконных стекол. СКР расследует уголовное дело по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".