"Желтый" уровень террористической опасности вводится в Севастополе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Высокий, "желтый" уровень террористической опасности вводится в Севастополе после атаки беспилотника со взрывчаткой на штаб Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Провели внеочередное заседание штаба антитеррористической комиссии. Приняли решение о введение "желтого" уровня террористической опасности", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Эту меру Развожаев назвал исключительно профилактической: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. "Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев. Поэтому призываю всех еще раз сохранять спокойствие, но помнить, что все вместе мы должны быть более бдительными", - отметил губернатор.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый", и критический - "красный".

В воскресенье утром самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе. Шесть сотрудников ранены из-за разлета осколков окон. Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ отменены.