Кабмин сможет запрещать перевозки грузов по РФ автотранспорту из недружественных стран

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство получило полномочие по установлению запрета на грузоперевозки по РФ автотранспортом из "недружественных" стран. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.

"Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в случае установления такого запрета правительство должно определить срок его действия, перечень государств, которые ввели аналогичные рестрикции против РФ, виды перевозок, на которые распространяется это ограничение, и условия осуществления перевозок, при соблюдении которых этот запрет не применяется.

Как сообщалось, с 8 апреля вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Белоруссии, на перевозку грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом. Эти меры не затрагивают порожние фуры с российскими и белорусскими регистрационными номерами и доставку ряда ключевых наименований товаров и сырья, доставляемых автотранспортом.

После введения ограничений ЕС в отношении российских автоперевозчиков внутри РФ обсуждались зеркальные меры в отношении европейцев. Однако до настоящего времени они не вводились.