Более 2,2 тысячи машин из Балтии ждут въезда в Псковскую область через границу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - На границе Псковской области более 2,2 тысячи легковых машин и грузовиков из Эстонии и Латвии стоят в очереди на въезд России, следует из данных Федеральной таможенной службы.

На границе Латвии и России в пункте пропуска "Бурачки" ("Терехово" со стороны Латвии) в Себежском районе Псковской въеда в Россию ждали 800 грузовых автомобилей, выезда из России - 70 фур.

За сутки таможенники выпустили из страны 47 фур, въехали в Россию - 232 грузовых автомобиля. Также образовалась очередь из 300 легковых автомобилей, желающих выехать из России.

На границе с Латвией у КПП "Убылинка" в Пыталовском районе Псковской области въезда в Россию ждали 350 грузовиков и 70 легковых автомобилей, на выезд из России в очереди стояли 250 легковых и 120 грузовых автомобилей.

Через пункт пропуска в "Куничиной Горе" на границе России и Эстонии в Печорском районе ожидают въезда в Россию 630 грузовых автомобилей, выезда из России - 60. За сутки таможенники выпустили из России 66 автомобилей, в Россию - 103.

В пункте пропуска "Шумилкино" на выезд из России очереди ждут 80 легковых и 160 грузовых машин, на въезд - 379 грузовых. Российская таможня за сутки оформила 116 легковых автомашин и 56 большегрузов на въезд в Россию и 121 легковой автомобиль и 107 фур на выезд.