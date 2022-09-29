Путин потребовал исправить допущенные в ходе мобилизации ошибки

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин констатировал, что в ходе мобилизации возникает много вопросов, все эти ошибки нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащих оснований.

"В ходе мобилизационных мероприятий, от граждан поступает много информации на эту тему, об организации самого призыва, качества, снабжения, бытовых условий и других вопросов. В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Он подчеркнул, что необходимо отдельно разбирать случаи, когда были призваны граждане, которым полагается отсрочка. В качестве примера президент привел многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и лиц, вышедших из призывного возраста.

"Если допущена ошибка, ее нужно исправить и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания", - заявил Путин.

"Есть случаи, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий с многолетним опытом службы там, где они действительно нужны, востребованы, например, в госпиталях, зачисляют мотострелками. Ну зачем?" - заметил президент.

При этом, по словам президента, добровольцев "заворачивают обратно", потому что они не имеют нужных военно-учетных специальностей.

Он отметил, что частичной мобилизации подлежат граждане, находящиеся в запасе, прежде всего, имеющие необходимые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Путин напомнил, что призванные на военную службу по частичной мобилизации в обязательном порядке должны проходить военную подготовку.

"Такое слаживание, обучение людей - требование, которое должно выполняться неукоснительно", - подчеркнул он.

Российский лидер попросил генпрокурора незамедлительно реагировать на все нарушения при мобилизации.

По его словам, в ряде субъектов Федерации созданы рабочие группы при военкоматах, целью которых является "оказание гражданам необходимой помощи".