Минобороны привлечет мобилизованных и добровольцев к обороне освобожденных территорий

После подготовки в регионах призыва военнослужащие направились к местам проведения боевого слаживания

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что после боевого слаживания подразделения из отмобилизованных граждан и добровольцев приступят к выполнению задач по обороне освобожденных территорий.

"Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач", - говорится в пресс-релизе.

"После проведения боевого слаживания, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - разъяснило ведомство.

"После прохождения обучения по программе индивидуальной подготовки на полигонах в регионах призыва военнослужащие убыли к местам проведения боевого слаживания в составе подразделений", - говорится в сообщении.

"Военнослужащие приступили к подготовке в составе взводов, рот (батарей). В ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение. Оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем ПВО", - сообщило Минобороны.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. Объявляя об этом, президент Владимир Путин объяснил, что указ о мобилизации подписан по предложению Министерства обороны ради защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности россиян и жителей освобожденных территорий. Он отметил, что российские военные действуют на линии соприкосновения, протяженность которой превышает 1000 км, и противостоят по сути всей военной машине коллективного Запада.