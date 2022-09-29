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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Мужчин-медиков могут мобилизовать до 65 лет, женщин - до 50

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Предельный возраст медицинских работников, которых могут призвать в рамках частичной мобилизации, зависит от их звания и может доходить до 65 лет, женщин-медиков могут призывать до 45-50 лет, сообщили на портале "Объясняем.рф".

Для мужчин-медиков предельный возраст призыва для рядового и сержантского состава - до 50 лет; для младших офицеров - до 60 лет; для старших офицеров - до 65 лет.

Предельный возраст призыва женщин-медиков, имеющих офицерское звание, - это до 50 лет, а остальных женщин-медиков - до 45 лет.

Хроника 24 февраля – 29 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Объясняем.рф
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