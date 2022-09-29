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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Премьеры РФ и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили по телефону вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в различных областях. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в промышленной, энергетической и транспортной областях, а также тематике интеграционного взаимодействия в Союзном государстве", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мишустин и Головченко затронули график предстоящих контактов по правительственной линии.

Россия Белоруссия Михаил Мишустин Роман Головченко
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