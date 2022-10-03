В Минске сообщили о готовности договора о рынке электроэнергии Союзного государства

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Договор о рынке электроэнергии Союзного государства скоро поступит президентам Белоруссии и России Александру Лукашенко и Владимиру Путину, заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Денис Мороз.

"Уже полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Этот договор прошел процедуры согласования между министерствами, сейчас проходит внутригосударственные процедуры, а в ближайшее время будет представлен главам государств", - сказал Мороз в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.

Также замминистра рассказал о процессе подготовки программы по формированию газового рынка Союзного государства. По его словам, идет планомерная работа, которая будет завершена в поставленные ранее сроки.

В Минэнерго Белоруссии заверили потребителей, что взаимодействие с Россией в рамках Союзного государства защищает страну от внешних угроз "с энергетической точки зрения".