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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

РСТ обратится к властям по поводу отсрочки от мобилизации для специалистов туротрасли

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский считает, что ряду специалистов, занятых в туриндустрии, необходимо предоставить отсрочку от призыва по частичной мобилизации.

"Остро стоит задача сохранения кадров. Мы вместе с компаниями, вовлеченным в туриндустрию, формируем перечень специалистов, которых необходимо сохранить. Это шеф-повара, сотрудники инженерных служб, специалисты по лавинной безопасности, работающие на лыжных курортах, капитаны и работники круизных компаний. В ближайшее время обратимся в Ростуризм и правительство. Надеемся, что нам удастся забронировать этих людей", - заявил он на выставке Expotravel-2022 в Екатеринбурге в пятницу.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.

В Генштабе ВС РФ на прошлой неделе заявили, что частичная мобилизация в первую очередь коснется стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей.

23 сентября в Минобороны РФ заявили, что частичная мобилизация не затронет студентов, которые проходят первичное обучение в вузах РФ на очных или вечерних отделениях.

РСТ Ростуризм
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