Глава комитета Госдумы по обороне счел необходимым усовершенствовать разведку на фоне СВО

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что специальная военная операция показала необходимость усовершенствования средств разведки.

"Главная проблема наша сегодня - это разведка, это средства, не силы, а именно средства разведки, которые позволяли бы вскрывать объекты противника на всю глубину, его оперативное построение, на стратегическую глубину", - сказал Картаполов в среду в ходе обсуждения специальной военной операции в эфире "Соловьев Live".

Также, по словам главы комитета, "много вопросов к командованию Воздушно-космических сил о состоянии и возможностях спутниковой группировки, вопросов к Главному разведывательному управлению Генерального штаба".

Вместе с тем Картаполов отметил: "Можем сейчас с вами рассуждать, но мы же не знаем всего объёма информации".

Также, комментируя сообщения о недостатках в снаряжении частично мобилизованных граждан, глава думского комитета отметил, что "есть вопросы к определённым должностным лицам, значит, должна работать военная прокуратура, должна работать военная контрразведка, должны названы быть хотя бы некоторые фамилии, кто привлечён к ответственности за это".