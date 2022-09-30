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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Кремль заявил о нежелании РФ развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Москва не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине, призывает всех к ответственному подходу в этом вопросе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос о "красных линиях" для эскалации конфликта на Украине Песков сказал: "Что касается всей этой ядерной дискуссии, то еще раз мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующей доктриной, где все написано".

Журналист сказал Пескову, что в военной доктрине РФ записано, что применение ядерного оружия возможно, если будет поставлена под угрозу территориальная целостность России. На вопрос, будет ли расцениваться нападение на новые территории, которые, как ожидается, войдут в состав РФ, как посягательство на территориальную целостность России, Песков ответил: "Вы совершенно неверно процитировали доктрину. Там очень важна правильная формулировка. Я вам рекомендую еще раз внимательно ее прочитать".

Дмитрий Песков Украина
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