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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что главы регионов могут высказывать свою точку зрения, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине.

"Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых регионов, и в том числе Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение (специальной военной операции), и продолжает вносить очень большой вклад вся республика", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как оценивают в Кремле высказанную главой Чечни Кадыровым критику в адрес некоторых руководителей специальной военной операции.

При этом, подчеркнул Песков, "даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок".

"Мы все-таки предпочитаем придерживаться сбалансированных, объективных оценок", - сказал пресс-секретарь главы государства. При этом он еще раз отметил большие заслуги Чеченской республики в проведении этой специальной операции.

На просьбу прокомментировать предложение Кадырова о возможности использования тактического ядерного оружия, Песков заявил: "У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине. Каких-либо иных здесь соображений быть не может".

Хроника 24 февраля – 03 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Чечня Рамзан Кадыров
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