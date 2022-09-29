Договоры о присоединении к России новых территорий подпишут в пятницу в Кремле

На церемонии выступит Путин, но это не будет послание Федеральному собранию

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий состоится в пятницу 30 сентября в 15:00 в Большом Кремлевском дворце, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии", - сказал он на брифинге.

Он подчеркнул: "Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать, это другой формат. Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать".

По словам Пескова, "на полях" церемонии президент пообщается с главами Луганской и Донецкой народных республик, а также с руководителями Херсонской и Запорожской областей.

Отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента уточнил, что речь идет о подписании договоров "со всеми четырьмя территориями, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне".

У него также уточнили, планирует ли Владимир Путин в пятницу вечером посетить митинг-концерт на Красной площади в поддержку референдумов, состоявшихся в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях.

"Мы своевременно об этом сообщим", - ответил Песков.

Парламентарии приглашены на церемонию

Ранее 29 сентября секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко сообщил, что депутатов Госдумы пригласили на мероприятие в Кремль к 15:00 в пятницу. Он добавил, что с начала недели депутаты сдавали ПЦР-тесты на коронавирус, необходимые для участия в мероприятии. Зампредседателя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил "Интерфаксу", что тесты для участия в мероприятии в Кремле сдавали и депутаты, и сенаторы.

Самолет с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прилетел в Москву 28 сентября вечером. Ранее все они обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой принять их регионы в состав России.

В центре Москвы в пятницу будут перекрывать улицы

Вечером 28 сентября столичный Департамент транспорта предупредил, что в центре города с 6 утра начнут перекрывать движение, ограничения затронут несколько улиц Китай-города и Замоскворечья.

Федеральная служба охраны предупредила, что 29 и 30 сентября будет закрыт доступ в мавзолей Ленина на Красной площади и к некрополю Кремлевской стены.