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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Путин призвал Киев к переговорам

Результаты референдумов он обсуждать отказался

Путин призвал Киев к переговорам
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин, выступая в Кремле, призвал киевский режим "немедленно прекратить огонь" и войну, развязанную в 2014 году, и вернуться за стол переговоров.

По его словам, российская сторона к этому готова. Однако итоги референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях обсуждаться не будут, предупредил он.

"Сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру", - считает президент.

Он пообещал, что Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами.

"И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом - великая освободительная миссия нашего народа", - сказал он.

В этом же выступлении прошедшие референдумы он назвал изъявлением воли миллионов людей, которые теперь станут гражданами России навсегда. "Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил он.

Хроника 24 февраля – 30 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Киев Украина
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