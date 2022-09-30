Путин подверг критике взаимоотношения США с партнерами

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал позором, а не союзничеством взаимодействие США со своими партнерами.

Выступая на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых субъектов, президент РФ обратил внимание на действия США в отношении своих зарубежных партнеров, заметив, что до сих пор они оккупируют Германию, Японию и Республику Корея, а также другие страны.

"И при этом цинично называют их равноправными союзниками. Интересно, что это за союзничество такое. Но весь мир знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства, не только в служебных, но и жилых помещениях. Это настоящий позор, позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство", - сказал Путин.

Он добавил: "Приказы и грубые оскорбительные оклики в адрес своих вассалов они называют евроатлантической солидарностью, разработку биологического оружия, опыты над живыми людьми, в том числе на Украине - благородными медицинскими исследованиями. Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом они спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков".