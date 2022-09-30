Путин уверен, что Федеральное собрание поддержит "волю миллионов людей"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин, выступая в Кремле, выразил уверенность, что палаты Федерального собрания примут конституционные законы о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

"Уверен, что Федеральное собрание их поддержит, потому что это воля миллионов людей", - сказал президент.

Он заявил о праве жителей этих регионов на самоопределение, которое гарантирует первая статья Устава ООН. Распад СССР он назвал решением партийных элит, которые не спрашивали мнения людей. Он подчеркнул, что жители четырех регионов сейчас становятся российскими гражданами навсегда, и пообещал, что Россия будет защищать свою землю всеми своими силами и средствами.

"Это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в 1 статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю, это неотъемлемое право людей - оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков. Те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию", - пояснил Путин.

"Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потемкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны", - напомнил он.

Подписание соглашений о включении ЛДНР и Херсонской и Запорожской областей должно состояться после выступления Путина.