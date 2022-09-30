Текст обращения Владимира Путина

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В пятницу, перед подписанием договора о принятии в состав РФ четырех новых субъектов - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, - президент России Владимир Путин выступил в Кремле, с программной речью. Полный текст обращения приводится на сайте kremlin.ru:

В.Путин: Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации!

Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор.

Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей. (Аплодисменты.)

И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.

Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию.

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