Подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей подписаны в пятницу в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным и руководителями этих регионов.

Церемония подписания договоров состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. Свои подписи под документами поставили Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожье), Владимир Сальдо (Херсонская область).

Церемония завершилась исполнением гимна России, после чего президент РФ и главы четырех новых субъектов сложили руки вместе и некоторое время скандировали слово "Россия".

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