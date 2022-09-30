МВД оценило в 180 тысяч число зрителей митинга-концерта в Москве

Перед собравшимися выступил Владимир путин

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В митинге-концерте "Выбор людей. Вместе навсегда", который в пятницу проходит на Красной площади по случаю при соединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, приняли участие 180 тысяч зрителей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

На митинге-концерте выступил президент Владимир Путин.

"Мы сделаем все, чтобы поддержать наших братьев и сестер и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и Луганске. Мы будем делать все, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях для этих людей, мы будем делать все, чтобы возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить новые школы, другие учебные учреждения, больницы и поликлиники", - сказал он.

Порядок и безопасность участников мероприятия обеспечивают сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии.

Днем в пятницу президент Владимир Путин выступил в Кремле с заявлением, и затем он и главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашения о вступлении этих регионов в состав России. В обращении Путин сказал, что миллионы жителей этих регионов сделали свой выбор и станут гражданами России навсегда.