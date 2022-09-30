Володин счел, что опыт Крыма поможет гармонизировать законы новых территорий с российскими

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сформировать единое законодательное пространство для новых российских территорий будет проще после опыта с Крымом, сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сейчас будет легче, во многом уже часть пути пройдена. Мы отрабатывали вопросы гармонизации законодательства и с ЛНР, и с ДНР. Отдать должное Запорожью и Херсону - они самостоятельно многое сделали", - отметил он.

Он напомнил, что в случае с Крымом и Севастополем потребовалось принять порядка семидесяти законов, чтобы интегрировать их в единое правовое пространство.

Сейчас, по его словам, потребуется отработка законов непосредственно по конкретным сферам - финансов, социальной защиты, пенсионного законодательства.

"Когда мы говорим о едином правовом поле, нам важно, чтобы это было единое и экономическое пространство, и финансовое пространство. И многие другие вопросы должны быть решены так, чтобы жители четырех новых субъектов РФ чувствовали себя защищенными как граждане нашей страны", - сказал спикер.

30 сентября в Кремле президент Владимир Путин, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении этих четырех регионов в состав России.