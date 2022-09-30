Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Володин счел, что опыт Крыма поможет гармонизировать законы новых территорий с российскими

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сформировать единое законодательное пространство для новых российских территорий будет проще после опыта с Крымом, сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сейчас будет легче, во многом уже часть пути пройдена. Мы отрабатывали вопросы гармонизации законодательства и с ЛНР, и с ДНР. Отдать должное Запорожью и Херсону - они самостоятельно многое сделали", - отметил он.

Он напомнил, что в случае с Крымом и Севастополем потребовалось принять порядка семидесяти законов, чтобы интегрировать их в единое правовое пространство.

Сейчас, по его словам, потребуется отработка законов непосредственно по конкретным сферам - финансов, социальной защиты, пенсионного законодательства.

"Когда мы говорим о едином правовом поле, нам важно, чтобы это было единое и экономическое пространство, и финансовое пространство. И многие другие вопросы должны быть решены так, чтобы жители четырех новых субъектов РФ чувствовали себя защищенными как граждане нашей страны", - сказал спикер.

30 сентября в Кремле президент Владимир Путин, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении этих четырех регионов в состав России.

Вячеслав Володин Крым Украина Госдума Донбасс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ издаст указание о запрете неквалам покупать "недружественные" акции

ЦБ издаст указание о запрете неквалам покупать "недружественные" акции
Военная операция на Украине

Мобилизация может быть завершена только по решению президента

Минфин в IV квартале хочет разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей

Под антироссийские санкции Канады попали еще 43 человека

Под санкции Минфина США попала Набиуллина

Под санкции Минфина США попала Набиуллина
Военная операция на Украине

Прокуратура Москвы запустила круглосуточную "горячую линию" о мобилизации

Путин пока не планирует посещать территории, подписавшие договоры о вступлении в РФ

Подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов

Подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов

Текст обращения Владимира Путина

Текст обращения Владимира Путина

Путин назвал "диверсией англосаксов" взрывы на "Северном потоке"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });