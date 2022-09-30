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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Набиуллина попала и под британские санкции

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которая 30 сентября оказалась в SDN List Минфина США, попала в этот же день и под санкции Великобритании. О введении новых ограничений объявила пресс-служба британского правительства.

До сих пор Набиуллина была только под санкциями Австралии и Канады.

Кроме персональных санкций против нее Британия запретили поставки в Россию 700 наименований товаров, важных для российской промышленности и индустрии, а также запретила оказывать России услуги в сфере инженерии, архитектуры, IT-консалтинга и юридического сопровождения сделок. Ограничительные меры распространяются и на рекламную сферу и проведение аудитов.

Великобритания Эльвира Набиуллина Банк России США
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