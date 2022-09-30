Что произошло за день: пятница, 30 сентября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

- Перед подписанием договоров Владимир Путин выступил с обращением (полный текст можно прочитать здесь), в котором подверг критике Запад и подчеркнул, что выбор республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области сделан окончательно и обсуждаться не будет.

- Страны Запада отказались признавать договоры о принятии в РФ новых регионов. США, Евросоюз и страны-члены G7 осудили подписание этих договоров и пообещали возложить на Россию дополнительные экономические издержки. В свою очередь НАТО пообещало поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

- США, Великобритания и Канада расширили санкции против России. В частности, в SDN List американского Минфина попали председатель Банка России Эльвира Набиуллина и ее первый зам Ольга Скоробогатова. Также под санкции попали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы - всего 278 парламентариев. Лондон, среди прочего, запретил поставки в Россию 700 наименований товаров.

- Доллар США и евро в первую половину дня падали и достигали минимумов за несколько лет, но после подписания договоров в Кремле рубль развернулся вниз, и в итоге американская и европейская валюты подорожали больше, чем на рубль.

- Акционеры "Газпрома" одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию. Концерн выплачивает промежуточные дивиденды впервые, их общий размер составит 1,208 трлн рублей.

- Патриарх Кирилл заболел коронавирусом, его состояние удовлетворительное.