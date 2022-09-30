Туристов будут пускать в Северную Осетию по турваучеру или маршрутной квитанции

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Для въезда в Северную Осетию туристы должны будут подтвердить цель поездки в регион, предъявив ваучер или маршрутную квитанцию от выдавшего документ туроператора или турфирмы, сообщили "Интерфаксу" в республиканском комитете по туризму.

28 сентября в Северной Осетии был введен режим повышенной готовности, в связи с чем был запрещен въезд в республику транспорта с номерами других регионов. Эти ограничения ввели из-за наплыва в регион желающих выехать в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс". Ранее сообщалось, что запрет на въезд не распространяется на жителей Северной и Южной Осетии и Грузии, а также тех, кто едет в регион на отдых и имеет соответствующие документы.

На въездах в регион и на "Верхнем Ларсе" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Они вручают повестки подлежащим мобилизации резервистам, включая тех, кто стоит на учете в других регионах страны.