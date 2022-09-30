Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Туристов будут пускать в Северную Осетию по турваучеру или маршрутной квитанции

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Для въезда в Северную Осетию туристы должны будут подтвердить цель поездки в регион, предъявив ваучер или маршрутную квитанцию от выдавшего документ туроператора или турфирмы, сообщили "Интерфаксу" в республиканском комитете по туризму.

28 сентября в Северной Осетии был введен режим повышенной готовности, в связи с чем был запрещен въезд в республику транспорта с номерами других регионов. Эти ограничения ввели из-за наплыва в регион желающих выехать в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс". Ранее сообщалось, что запрет на въезд не распространяется на жителей Северной и Южной Осетии и Грузии, а также тех, кто едет в регион на отдых и имеет соответствующие документы.

На въездах в регион и на "Верхнем Ларсе" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Они вручают повестки подлежащим мобилизации резервистам, включая тех, кто стоит на учете в других регионах страны.

Северная Осетия Грузия Верхний Ларс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ издаст указание о запрете неквалам покупать "недружественные" акции

ЦБ издаст указание о запрете неквалам покупать "недружественные" акции
Военная операция на Украине

Мобилизация может быть завершена только по решению президента

Минфин в IV квартале хочет разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей

Под антироссийские санкции Канады попали еще 43 человека

Под санкции Минфина США попала Набиуллина

Под санкции Минфина США попала Набиуллина
Военная операция на Украине

Прокуратура Москвы запустила круглосуточную "горячую линию" о мобилизации

Путин пока не планирует посещать территории, подписавшие договоры о вступлении в РФ

Подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов

Подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов

Текст обращения Владимира Путина

Текст обращения Владимира Путина

Путин назвал "диверсией англосаксов" взрывы на "Северном потоке"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });