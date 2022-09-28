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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Власти Северной Осетии ограничили въезд легковых авто на территорию республики

Власти Северной Осетии ограничили въезд легковых авто на территорию республики
Автомобили на дороге в сторону КПП "Верхний Ларс"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел режим повышенной готовности на территории республики, принято решение об ограничении въезда легкового автотранспорта в регион.

"Сегодня подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Северной Осетии - в Ардонском, Кировском и Пригородном районах, а также во Владикавказе. Указом ограничивается въезд легкового автотранспорта на территорию республики. Эта мера не будет распространяться на жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии. Также ограничение не применяется в отношении тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

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Он добавил, что это вынужденная мера из-за большого наплыва транзитного транспорта в республику, который образовал многокилометровые очереди на пункте пропуска через российско-грузинскую границу "Верхний Ларс".

"Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тыс. человек! Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать", - написал глава Северной Осетии.

Меняйло сообщил также о данном им поручении организовать для транзитников обогрев, еду, медпомощь.

Ранее сообщалось, что в районе "Верхнего Ларса" будет работать мобильный медкабинет. Планируется ввести электронную очередь.

В районе КПП будет также развернут пункт временного размещения, потому что в очереди, кроме мужчин, находятся также женщины и дети. На месте уже дежурят скорая и МЧС, которые при необходимости готовы оказывать помощь.

Было решено разрешить пеший переход границы.

На въездах в республику и на КПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти.

В понедельник на этом КПП наблюдалось скопление около 3,5 тыс. легковых маши

Северная Осетия Сергей Меняйло
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