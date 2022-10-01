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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

КС рассмотрит обращения Путина о проверке договоров о присоединении новых субъектов к РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Четыре обращения президента Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о включении в состав России четырех новых регионов поступили в Конституционный суд.

В РоссииПодписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектовПодписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектовЧитать подробнее

"Обращение принято к рассмотрению", - говорится на сайте суда в отношении каждого из них.

Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Как стало известно "Интерфаксу", обращения президента поступили в КС РФ в ночь на субботу.

Накануне в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Свои подписи под документами помимо Путина поставили руководители этих регионов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожье), Владимир Сальдо (Херсонская область).

Конституционный суд Владимир Путин ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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