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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Правительство РФ ввело контрсанкции против иностранных транспортных компаний

Правительство РФ ввело контрсанкции против иностранных транспортных компаний
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство России установило запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ для транспортных компаний из стран ЕС, Украины, Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии.

"Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - говорится в опубликованном в субботу постановлении.

Запрет распространяется на осуществление двусторонних перевозок; транзитных перевозок; перевозок с территории или на территорию третьего государства.

Настоящее постановление вступает в силу 10 октября и действует до 31 декабря 2022 года.

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ, предоставив правительству полномочия по установлению запрета на грузоперевозки по РФ автотранспортом из "недружественных" стран.

С 8 апреля вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Белоруссии, на перевозку грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом.

Правительство РФ ЕС Украина Великобритания Северная Ирландия Норвегия
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