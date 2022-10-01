Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Пожар на складе с химикатами в Екатеринбурге ликвидирован

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Открытое горение по улице Бахчиванджи в Екатеринбурге ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС региона.

Как говорится в сообщении, пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Пожар ликвидирован в 20:36 по местному времени.

Ранее сообщалось, что склад с химикатами и ангар загорелись в Екатеринбурге на площади 300 кв. метров, пожар был локализован на площади 450 кв. метров, пострадавших нет.

По информации пресс-службы АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), пожар, произошедший в промзоне "Кольцово", затронул принадлежащее предприятию складское помещение.

Екатеринбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

При выезде самолета за ВПП под Севастополем частично подорвался боекомплект

Правительство РФ ввело контрсанкции против иностранных транспортных компаний

Правительство РФ ввело контрсанкции против иностранных транспортных компаний

Самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся на аэродроме под Севастополем

Шойгу пообещал, что женщин по мобилизации призывать не будут

Шойгу пообещал, что женщин по мобилизации призывать не будут

Первый замглавы ВГА Херсонской области удостоен звания Герой России посмертно

КС рассмотрит обращения Путина о проверке договоров о присоединении новых субъектов к РФ

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 33,2 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 33,2 тыс. человек

Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил готовность России к тесному диалогу с Китаем

Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил готовность России к тесному диалогу с Китаем

Всех пассажиров эвакуировали на берег с севшего на мель в Приморье катамарана

Всех пассажиров эвакуировали на берег с севшего на мель в Приморье катамарана

Судно со 174 пассажирами на борту село на мель в Приморье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });