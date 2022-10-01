Пожар на складе с химикатами в Екатеринбурге ликвидирован

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Открытое горение по улице Бахчиванджи в Екатеринбурге ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС региона.

Как говорится в сообщении, пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Пожар ликвидирован в 20:36 по местному времени.

Ранее сообщалось, что склад с химикатами и ангар загорелись в Екатеринбурге на площади 300 кв. метров, пожар был локализован на площади 450 кв. метров, пострадавших нет.

По информации пресс-службы АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), пожар, произошедший в промзоне "Кольцово", затронул принадлежащее предприятию складское помещение.