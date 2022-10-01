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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Пожар на складе с химикатами в Екатеринбурге локализовали

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пожар на промплощадке по улице Бахчиванджи в Екатеринбурге локализован на площади 450 кв. метров, сообщила в субботу пресс-служба областного МЧС.

Как отмечается в сообщении, пострадавших нет. В пресс-службе сказали, что в тушении было задействовано 42 человека личного состава, 15 единиц спецтехники.

По данным областного МЧС, пожар был локализован в 19:53 по местному времени.

Ранее сообщалось, что склад с химикатами и ангар загорелись в Екатеринбурге на площади 300 кв. метров.

Екатеринбург
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