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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

В Екатеринбурге произошел пожар на складе с химикатами

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пожар на складе с химикатами произошел в Екатеринбурге, сообщила в субботу пресс-служба МЧС региона.

"В 18:25 (местное время - ИФ) поступило сообщение о пожаре (...). По прибытию пожарных обнаружено, что на площади 300 кв. метров горят склад с химикатами и ангар", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в тушении пожара участвуют 40 человек личного состава и 14 единиц техники.

Как отмечается в пресс-релизе, пожарные прилагают все усилия для скорейшей локализации огня.

Екатеринбург
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